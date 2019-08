Betrunkener Daimler-Fahrer flüchtet vor Polizei

Gegen 03 Uhr war zunächst von Anwohnern ein Pkw der Marke Daimler gemeldet worden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Daxberg fahren würde. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte den betreffenden Pkw am Ortsbeginn von Daxberg sichten. Der Daimler kam von links aus der Schönbornstraße, leitete beim Bemerken der Polizei eine Vollbremsung ein, nahm der Streife aber trotzdem aufgrund seiner Geschwindigkeit die Vorfahrt. Anschließend beschleunigte der Fahrer wieder und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Die Streife nahm sofort mit Blaulicht die Verfolgung auf. Der Daimler übersteuerte schließlich und kam schadensfrei an einem Bordstein in der Glasbergstraße zum Stehen. Als die Streife versuchte, den Fahrer zu kontrollieren, rannte dieser in ein angrenzendes Anwesen, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Den Grund für die zweimalige Flucht brachte ein Alkotest zum Vorschein, der einen Wert von 1,88 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den 22-jährigen Mann kommt nun eine Anzeige wegen diverser Verkehrsdelikte zu.

Geparkten Pkw gestreift

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 1.300 Euro. Um 13.35 Uhr hatte der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw am linken Kotflügel gestreift.

Unfallflucht

Mömbris-Rothengrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 09 und 13 Uhr kam es in Rothengrund zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte in einer Einfahrt gewendet und dabei offenbar mit dem Unterboden die Asphaltdecke beschädigt (circa 1.500 Euro Schaden).

Von der Fahrbahn abgekommen

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer kam am Donnerstagmittag um 13 Uhr auf der Staatsstraße 3308 offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Fazit: 1.600 Euro Gesamtschaden.

Vorfahrtsunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Siedlungsstraße/Ketteler Straße entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 6.000 Euro. Um 16.15 Uhr fuhr eine 70-jährige Ford-Fahrerin auf der Siedlungsstraße. Sie wollte an der Kreuzung zur Ketteler Straße geradeaus weiterfahren. Dabei übersah sie einen von rechts aus der Ketteler Straße kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Transporter einer 26-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrerinnen unverletzt.

Wildunfall

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Eine Seat-Fahrerin erfasste am Donnerstag um 16.30 Uhr auf der Staatsstraße 2305 zwischen Schimborn und Kaltenberg ein Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, der Seat nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt (2.000 Euro).

Pkw angefahren und geflüchtet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein in der Röntgenstraße abgestellter VW wurde am Donnerstag zwischen 07 und 13.30 Uhr angefahren. Der unbekannte Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel und flüchtete. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Blumenkübel verwüstet

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verwüsteten Unbekannten zwei Blümenkübel an der Birkenhainer Halle. Dabei entstand ein Schaden von 250 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

mci / Quelle: Polizei Alzenau