Gestern Nacht, gegen 23:40 Uhr blockierte ein Ravensburger Lastwagen die Zufahrt zu den Lkw-Zapfsäulen. Der Fahrer brachte seine Ruhezeit sehr ungeschickt ein. Die Verkehrspolizisten hätten ihn gerne weitergeschickt, allerdings war der Fahrer mit 1,2 Promille doch deutlich betrunken und konnte sein Gefährt nicht mehr selbst steuern. Deshalb musste der Laster mit einem Abschleppwagen um einige Meter versetzt werden, sodass Tanken wieder möglich war.

Planenschlitzer- Zeugen gesucht

Bessenbach- Parkplatz Röthenwald Im Laufe der Nacht von gestern auf heute, zwischen 17:30 Uhr und 02:10 Uhr manipulierten Unbekannte an der Plane eines auf dem Parkplatz Röthenwald der A3 geparkten Lkw. Der oder die Täter schlitzten die Plane auf, um die Ladung einsehen zu können. Entwendet wurde nichts.

Beim so genannten „Planenschlitzen“ handelt es sich um ein aktuelles Diebstahlsphänomen auf Autobahnraststätten/Parkplätzen an Lkw. Hier werden halbmondförmige Schnitte in die Plane des Lkw gemacht, um durch diesen Schlitz in den Laderaum zu sehen und ggf. als Diebstahlsobjekt geeignete Ladung zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06021-8572530 zu melden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschafffenburg-Hösbach