Betrunkener Autofahrer durch Zivilstreife gestoppt

Der Wagen fuhr anschließend mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte und Warnblinklicht und leicht überhöhter Geschwindigkeit weiter. Auf Grund dieses sehr auffälligen Fahrverhaltens wurde der Fahrer kurz darauf durch die Zivilbeamten gestoppt und einer Verkehrskotrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch beim dem 24-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Der Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 mg/l. Der Führerschein des jungen Fahrers wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. In erwartet nun eine Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Tätlicher Angriff auf Campingplatz

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Auf einem Campingplatz im Bereich Klingenberg ist es am Freitagabend zu einem tätlichen Angriff durch einen bislang unbekannten Täter auf zwei Campingplatzbesucher gekommen. Dem vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen einem Ehepaar aus Erzhausen und zwei männlichen Mitgliedern einer Familie aus Freigericht. Im Verlauf der Streitigkeit kamen plötzlich zwei unbekannte männliche Personen hinzu. Einer dieser bislang Unbekannten schlug dann unvermittelt dem 55-jährigen Mann und seiner 50-jährigen Ehefrau ins Gesicht und verschwand anschließend wieder. Durch den Angriff wurde das Ehepaar leicht verletzt.

Unfallflucht in Mömlingen

Mömlingen: Ein 35-jähriger aus Mömbris hatte von Donnerstag auf Freitag seinen Pkw in der Umstädter Straße in Mömlingen abgestellt. Als er am Freitagmittag zu seinem Pkw zurück kehrte musste er feststellen, dass dieser an beiden Türen der Fahrerseite beschädigt wurde. Dem Schadensbild nach muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Pkw des Geschädigten beim Vorbeifahren gestreift haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Es gibt bislang keine Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug.

Verkehrsunfall in Obernburg

Obernburg: Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße in Obernburg. Eine 48jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Runde-Turm-Straße aus Richtung Römerstraße kommend in Richtung Lindenstraße. An der Einmündung zur Lindenstraße hielt sie zwar am Stop-Schild, übersah jedoch beim Einfahren den bevorrechtigten Pkw 83jährigen und missachtete somit dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

