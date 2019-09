Betrunkener Autofahrer dreht nach Kontrolle durch

Um 12.30 Uhr hatte ein 35-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit in der Straße Ring einen Opel bemerkt, der quer auf der Straße stand. Die Scheiben waren geöffnet, es lief lautstarke Musik. Er sprach daraufhin den Fahrer, einen 23-jährigen Mann an. Da er den Eindruck hatte, dass der junge Fahrer, alkoholisiert war, versetzte er sich in den Dienst, um eine bevorstehende Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Es kam dann zu einer Rangelei, bei der beide Personen leicht verletzt wurden. Der Zeuge hatte inzwischen die Alzenauer Polizei verständigt.

In einem günstigen Moment gelang dem 23-Jährigen dann die Flucht mit seinem Pkw. Der flüchtige Opel konnte im Rahmen der Fahndung gegen 13.30 Uhr von einer Streife der Alzenauer Polizei in Albstadt angetroffen werden. Ihm wurde die vorläufige Festnahme erklärt, dagegen wehrte er sich allerdings. Schließlich konnte die Streife den Fahrer mit unmittelbarem Zwang fesseln.

Da ein Alkotest einen Wert von 1,18 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Während der Blutentnahme auf der Dienststelle leistete der Mann dann erneut Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der 23-Jährige nach Rücksprache mit einem Richter in einem Haftraum ausgenüchtert. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er gegen 19.30 Uhr entlassen werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs waren neben verschiedenen Alkoholika auch eine verdächtige weiße Substanz zum Vorschein gekommen, die sichergestellt wurden. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Delikte.

Autofahrer mit 1,1 Promille

Alzenau-Wasserlos: Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am Donnerstagabend einen alkoholisierten Pkw-Fahrer in Wasserlos aus dem Verkehr ziehen.

Der 64-jährige Mann war um 23.45 Uhr in der Bezirksstraße kontrolliert worden. Nachdem Alkoholgeruch zu bemerken war und ein Alkotest einen Wert von 1,1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vorfahrtsunfall

Krombach: Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Hauptstraße/Dörnsteinbacher Straße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von knapp 12.000 Euro. Um 11.15 Uhr wollte eine 73-jährige Seat-Fahrerin von der Dörnsteinbacher Straße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Toyota einer 31-jährigen Frau, die von der Hauptstraße nach links in die Dörnsteinbacher Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide beiden Fahrerinnen blieben unverletzt.

Wildunfälle

Im Laufe des Donnerstags kam es bei Hörstein, Großwelzheim, Kahl und Geiselbach zu insgesamt vier Wildunfällen, bei denen ein Gesamtschaden von 4.500 Euro entstand.