Betrunkener Auto-Fahrer in Hafenlohr unterwegs

Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Alco-Test erbrachte ein Ergebnis von 1,82 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden noch vor Ort sichergestellt. Er musste die Beamten anschließend zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Jugendliche treffen sich zum Rauschgiftkonsum

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart – Insgesamt fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene trafen sich am 23.03.2020 gegen 17.30 Uhr an den Tennisplätzen in Hafenlohr, um dort im Freien teilweise Rauschgift zu konsumieren. Bei einem 17- sowie einem 19-Jährigen wurden geringe Mengen von Rauschgift aufgefunden. Die beiden erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Jugendliche wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Da die fünf Personen durch ihr öffentliches Zusammentreffen zusätzlich gegen die momentan bestehende Ausgangsbeschränkung verstießen, erwartet sie weiterhin eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld