Betrunkener 29-jähriger Freizeitkapitän auf dem Main unterwegs

Gegen 17.30 Uhr fielen hierbei die Freizeitsportler im Floßhafen einer Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei auf. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der „Kapitän“ erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Auch auf dem Wasser liegt bei der Benutzung eines Bootes ab 0,5 Promille eine Ordnungswidrigkeit vor, ab 1,1 Promille eine Straftat. Die Polizisten ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Auch der mitfahrende „Matrose“ war leicht alkoholisiert, bei ihm ergab der Test einen Wert von 0,38 Promille. Der sommerliche Ausflug auf dem Main war damit für die beiden Männer beendet.

Wasserschutzpolizei Aschaffenburg/mkl

Unfall nach Reifenplatzer

Weiberbrunn - Während der Fahrt platzte am Samstag an einem Pkw ein Vorderreifen. Ein Mann aus Wuppertal war gegen 11.40 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs, als der technische Defekt auftrat. Der Ford geriet dabei ins Schleudern und kollidierte mit der Betonleitwand. Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt, der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Unfall mit seitlicher Berührung

Weibersbrunn - Ein 57-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen verursachte am Samstagnachmittag einen Unfall auf der A 3 bei Weibersbrunn. Der Mann fuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen, kam aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und streifte so einen neben ihm fahrenden Skoda. Es entstand ein Gesamtschaden von 500 Euro.

Fahrer ohne Führerschein, Auto nicht zugelassen, Kennzeichen gestohlen

Bessenbach - Gleich mehrere Straftaten stellte eine Streife der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle am Samstagabend an der Ausfahrt Bessenbach/Waldaschaff fest. Ein 41-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen saß um 20.55 Uhr am Steuer eines Renaults, obwohl er seit 2012 keinen Führerschein mehr hat. Am Auto hatte der Mann rote Kennzeichen angebracht, die zuvor in Bamberg gestohlen wurden. Durch diese Art der „Schnellzulassung“ bestand für den Wagen allerdings keine Versicherung. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher, zudem behielten sie den Autoschlüssel ein, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

VPI Aschaffenburg/mkl