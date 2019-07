Betrunkenen Paketbote aus dem Verkehr gezogen

Mit fast 2,7 Promille endete am Mittwoch (24.07) die Auslieferungsfahrt eines 56-jährigen Paketboten. Ein aufmerksamer Zeuge meldete seinen Verdacht der Polizei, nachdem er bei der Übergabe einer Lieferung Alkoholgeruch bei dem Paketboten festgestellt hatte. Nur kurze Zeit später hielt eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den weißen Transporter des Boten in der Straße "Am Eichwald" an und führte bei dem 56-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Für die anschließende Blutentnahme musste der Mann mit zur Wache. Zudem wird sich der 56-Jährige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

asre/ Quelle: Polizei Südhessen