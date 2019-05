Betrunkene Radfahrer kollidieren

Hierbei streiften sich die Lenker, weshalb der Jüngere auf die Teerdecke stürzte und sich leicht im Gesicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass beide erheblich alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Deshalb wurde eine Blutentnahme bei den Männern angeordnet, die durch einen Arzt durchgeführt wurde.

Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Citroen die Cranachstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Kneippstraße missachtete er die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ und kollidierte anschließend mit einem Pkw VW. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

E-Bike verschwunden

Vom Fahrradabstellplatz im Park Schönbusch verschwand am Donnerstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr ein schwarz-farbenes E-Bike der Marke Zero Klasse zum Zeitwert von knapp 2.500 Euro. Das Fahrrad war mit einem hochwertigen Schloss gesichert.

Brandstiftung im Waldhaus

Großostheim: Vermutlich am Vatertag gegen 18 Uhr legte ein unbekannter Täter im Innenraum des Waldhauses vom Waldkindergarten Ringheim im Legesweg ein Feuer. Ein Jäger wurde auf den Brand aufmerksam und konnte ihn sofort löschen. Glücklicherweise blieb es daher bei eher geringfügigen Beschädigungen, durch die Hitze des Feuers wurde eine Plexiglasscheibe geschmolzen, außerdem die Fensterumrahmung angekogelt.

Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Die Polizei Aschaffenburg bittet Wanderer, die verdächtige Personen rund um das Waldhaus zum Tatzeitpunkt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg