Betrunkene Auto-Fahrerin wird aggressiv

Gegen 21.00 Uhr war die 52-jährige Fahrerin eines Volvos in der Bahnhofstraße Richtung Lengfurt unterwegs. Als ihr im Begegnungsverkehr ein BMW-Fahrer entgegen kam, geriet sie mit ihrem Wagen ins Bankett und wirbelte einen Stein auf, welcher gegen den BMW geschleuderte wurde und dort einen Schaden von 1500 Euro in der Fahrertür verursachte. Nachdem die Frau weiterfuhr, wendete der BMW-Fahrer und folgte ihr bis nach Hause. Dort auf den entstandenen Schaden angesprochen, reagierte die Frau aggressiv und schrie herum. Auch gegenüber der verständigten Polizeistreife zeigte sie sich aufbrausend, uneinsichtig und laut. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihr fest. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille ergab, wurde die Dame mit zur Dienststelle genommen. Nach Blutentnahme und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Geparktes Auto beschädigt: Markt Triefenstein

Am Donnerstag, zwischen 16 und 18 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Renault Clio beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in der Fahrstraße, als ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden in Höhe von 1000 Euro im Heckbereich verursachte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Aufgebrachter Hausbewohner beschädigt Auto: Roden

Um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, schlug ein Hausbewohner eine Delle in den Kofferraumdeckel eines Autos. Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, wurden in der Gartenstraße Werbeflyer verteilt und in Briefkästen eingeworfen. Dies missfiel einem Anwohner, sodass es zum Streitgespräch mit den Verteilern kam. Als diese dann zurück zu ihrem Wagen gingen, lief der Mann hinterher und beschädigte diesen. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Auffahrunfall mit 6000 Euro Schaden : Marktheidenfeld

Zu einem Auffahrunfall beim Abbiegen kam es am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Eine 48-jährige Auto-Fahrerin fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Altfeld. In Eichenfürst wollte sie nach links abbiegen und musste bis zum Stillstand abbremsen. Aus Unachtsamkeit bemerkte ein nachfolgender 78-jähriger Auto-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Sanka touchiert Auto: Hafenlohr

6500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfall am Donnerstag, gegen 8.45 Uhr, auf der Staatsstraße 2315. Die Fahrerin eines Rettungsdienstes war mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn beim Transport eines Patienten in Richtung Lohr im Einsatz. Ein vor ihr fahrender Auto-Fahrer bremste ab und versuchte am rechten Fahrbahnrand zu halten. Beim Vorbeifahren des Sankas kam es zu Kollision der Fahrzeuge.

Polizei Marktheidenfeld/ienc