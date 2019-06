Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Der Radfahrer war zunächst verschwunden. Wenig später meldete sich eine Frau, dass ihr Ehemann verletzt zu Hause eingetroffen ist. Dieser zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Einen Helm trug er nicht. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da ein durchgeführter Alko-Test mit 2,26 Promille positiv verlief, war dort auch noch eine Blutentnahme fällig.

Diebstahl im Freibad

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Während des Freibadbesuchs am Mittwochmittag wurden aus einem Korb die Geldbörse und ein Autoschlüssel entwendet. In der Geldbörse befanden sich Personaldokumente, eine Scheckkarte und nur ein geringer Bargeldbetrag. Die Polizei Karlstadt rät, die aktuelle Hitzewelle im kühlen Nass zu genießen, trotzdem aber Vorsicht walten zu lassen und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt am Platz auf der Liegewiese zu lassen. In den vorgesehenen Schließfächern sind diese besser aufgehoben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 entgegen.

Kfz-Kennzeichen entwendet

Karlstadt-Gambach/Lkr. Main-Spessart. An einem Ford wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.06) das vordere Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand im Hof eines Anwesens in der Löhleinstraße. Der Fahrzeugbesitzer ist sich sicher, dass das Kennzeichen am Vorabend noch am Auto angebracht war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410 entgegen.

ves/Polizei Karlstadt