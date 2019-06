Betrunken mit dem Mofa unterwegs in Marktheidenfeld

Nach einem Atemalkoholtest wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird folgen.

Mauerecke angefahren: Marktheidenfeld

In der Zeit von 30.05 bis 06.06.19 wurde in der Obertorstraße eine Hausecke angefahren. Leider kümmerte sich der Verursacher nicht um die Schadensregulierung. Es ist ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 09391-9841-0. Verkehrsunfall mit Totalschaden Birkenfeld

Fahrt in den Straßengraben

Gestern, gegen 14.30 Uhr kam ein 28-jähriger Auto-Fahrer auf der Staatsstraße 2299, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße ab. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links in den Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Fahrer wurden während der Unfallaufnahme drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Eine Blutentnahme folgte.

Vorfahrt missachtet: Marktheidenfeld

Ein 24-jähriger Auto-Fahrer wollte gestern gegen 12 Uhr von Erlenbach kommend in den Äußeren Ring einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, des von Marktheidenfeld kommenden und ebenfalls in den Äußeren Ring einbiegenden Kleintransporters. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 1.100 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Polizei Marktheidenfeld/red