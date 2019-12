Betrunken mit Pedelec in Aschaffenburg unterwegs

Beim Eintreffen der Streife konnten die Ordnungshüter feststellen, dass ein 53-Jähriger mit seinem Pedelec die Dalbergstraße in Richtung Willigisbrücke befuhr, um dann nach rechts zum Floßhafen abzubiegen. Hierbei rutschte das Fahrzeug weg und der Zweiradfahrer stürzte zu Boden. Er erlitt dabei eine Anzahl von Schürfwunden und Prellungen und musste ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Am Zweirad entstand kein Sachschaden, die Brille des Fahrers ging allerdings zu Bruch. Bei der Unfallaufnahme und Überprüfung konnte die Polizeistreife feststellen, dass der Fahrer, über 1,1 Promille, erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Von einem Arzt wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahren trotz Fahrverbots: Aschaffenburg

Am Montag um 10.45 Uhr wurde der 36-jähriger Fahrer eines Daimler in der Gentilstraße wegen eines Handyverstoßes angehalten. Eine Recherche der Polizei ergab, dass ihm ein rechtskräftiges Fahrverbot über die Dauer von drei Monaten mitgeteilt wurde. Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots wird vorgelegt.

Auto angefahren und abgehauen: Schweinheim

Am Montag zwischen 8.45 Uhr und 14.00 Uhr wurde auf einem Parkplatz Am Hollerbach ein schwarzer VW Up von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von 2.000 Euro an der Motorhaube und Frontstoßstange und beging Unfallflucht.

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten: Aschaffenburg

Am Montag um 17.35 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi die Adenauerbrücke, von der Obernauer Straße kommend. Hinter ihm fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Seat. Beide Autolenker mussten verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende 22-Jährige mit ihrem Ford zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde dieser wiederum auf den Audi geschoben. Seat- und Audi-Fahrer mussten mit Verdacht auf HWS ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Alle beteiligten waren nicht mehr verkehrstüchtig und wurden abgeschleppt. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rechts vor Links-Unfall: Strietwald

Ein 40-Jähriger befuhr am Montag um 17.20 Uhr mit seinem Opel die Herrenwaldstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Adlerstraße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW, der von einer 27-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von 8.000 Euro zu Buche schlägt. Außerdem klagte die BMW-Fahrerin über Schmerzen und wurde zur Überprüfung ins Klinikum Aschaffenburg transportiert.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Obernau: Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers am Dienstagfrüh um 2.30 Uhr in der Altenbachstraße stellte die Polizeistreife drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt.

Aschaffenburg: Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Polizeibeamte am Montag gegen 15.30 Uhr in der Suicardusstraße einen 19-Jährigen und entdeckten hierbei eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Schweinheim: Auf einem Feldweg nahe der Bischbergstraße in Schweinheim wurde ein parkendes Auto von einer Streifenbesatzung am Montag gegen 19.00 Uhr überprüft. Bei der 21-jährigen Insassin konnte starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Eine Durchsuchung durch eine Beamtin brachte eine geringe Menge Rauschgift zum Vorschein, das sichergestellt wurde.

