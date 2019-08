Betrunken gegen Hauswand gefahren

Der 29-jährige Fahrzeuglenker versuchte in der Bergstraße zu wenden. Hierbei stieß er gegen eine Hauswand. Es entstand jedoch kein Sachschaden. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,11 mg/l. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Elsenfeld - Am Samstagmorgen wurde gegen 02.40 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Staatsstraße 2308 durchgeführt. Bei einem 43-jährigen VW Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,99 mg/l. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Erlenbach am Main - Am Samstag gegen 01.50 Uhr wurde ein VW Golf in der Glanzstoffstraße kontrolliert. Bei einem 23-jährigen konnte hierbei ein Einhandmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Klingenberg am Main - Am Freitag gegen 20.20 Uhr wurde ein Rollerfahrer im Wiesgrabenweg kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 20-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,15 mg/l. Ein weiterer gerichtsverwertbarer Test erbrachte einen Mittelwert von 0,12 mg/l. Den jungen Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe von 250,00 EUR und 1 Punkt.

Trunkenheit im Verkehr

Erlenbach am Main - Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurde ein betrunkener Autofahrer im Bereich der Mechenharder Straße gemeldet. Der 53-jährige Fahrer konnte schließlich am Bergschwimmbad angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,84 mg/l. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

