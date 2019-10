Betrunken gefahren in Niedernberg

Der 39-Jährige war einer Zivilstreife im Bereich Am Knückel aufgefallen und sollte im Bereich der B469, Höhe Großostheim kontrolliert werden. Als die Beamten das Anhaltesignal gaben, versuchte sich der BMW-Fahrer kurzzeitig der Kontrolle zu entziehen, stoppte dann aber doch noch auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Stockstadt. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1, 22 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Alkoholsünder an.

Vorfahrt missachtet: Mömlingen

Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz in Mömlingen im Bereich der Obernburger Straße ist am Sonntag Mittag gegen 13.30 Uhr ein Erbacher Fiat-Fahrer verunfallt. Der 79-Jährige war Rentner und hatte beim Einfahren in den Kreisel einen bereits darin befindlichen Audi übersehen und fuhr mit seinem Scudo in die Beifahrertüre des vorfahrtsberechtigten Audi A 3. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 4000 Euro.

Schmierereien in Roßbach

Unbekannte haben vermutlich am Wochenende, in der Zeit von Freitag auf Samstag in Roßbach ihr Unwesen getrieben und verschiedene, teils öffentliche Gebäude und Einrichtungen mit Farbschmierereien verunziert. Die Täter besprühten im Umfeld der Blumenstraße zahlreiche Objekte, u.a. die Eingangstüre eines Wasserhäuschens an der Ecke Frühling/Blumenstraße, eine Straßenlaterne, einen Zigarettenautomat, mehrere Stromverteilerschränke und ein Garagentor eines Wohnhauses in der Blumenstraße. Die Sprüher versprühten den Tag „KETA 63“ und ein kreisförmiges Symbol und benutzten blaue Sprühfarbe. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im dortigen Bereich unterwegs waren.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc