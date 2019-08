Betrunken auf der Kleinwallstädter Hauptstraße unterwegs

Die Polizeistreife hatte gegen 21.20 Uhr in der Hauptstraße einen Peugeotfahrer angehalten. Bei dessen Überprüfung kam den Beamten bereits eine starke Alkoholwolke entgegen. Ein hierauf durchgeführter Alcotest ergab bei dem Kontrollierten einen Wert von 1,6 Promille. Hierauf ordneten die Beaten eine Blutentnahme bei dem Alkoholsünder an. Auf seinen Führerschein wird der Ertappte die nächste Zeit verzichten müssen.

Gegenverkehr in Erlenbach übersehen

Erlenbach a.Main, Miltenberger Straße Am Montag Nachmittag, gegen 17.05 Uhr, ist es in der Miltenberger Straße zu einem Unfall gekommen. Zur Unfallzeit war eine Miltenbergerin mit ihrem Pkw Seat, von Klingenberg kommend Richtung, auf der Miltenberger Straße bei Grünphase nach links in die Dr. Robert-Koch-Straße abgebogen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Volvo, dessen Fahrer ebenfalls „Grün“ hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, waren jedoch noch fahrbereit und konnten die Unfallstelle räumen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg