Betrunken Unfall verursacht

Aufgrund seines Alkoholkonsums kam er dann in der Mainstraße mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere, auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn, verlegte Holzstämme. Zuvor beschädigte er noch einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der 19-jährige von der Unfallstelle. Seinen Pkw ließ er beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der Unfall konnte von zwei Personen beobachtet werden, welche zu diesem Zeitpunkt zu Fuß am Main unterwegs waren. Der Unfallfahrer konnte kurz darauf von einer Polizeistreife Zuhause angetroffen werden. Da er einen Atemalkoholgehalt von 1,5 Promille hatte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. In erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Betäubungsmittel sichergestellt

Wörth: Am Freitagabend wurde ein 21-jähriger in der Presentstraße durch eine Zivilstreife der PI Obernburg einer Personenkontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser Kontrolle wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Sulzbach: Im Zuge einer Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers zwischen Sulzbach a.Main und Soden konnte in dessen Helmfach eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden.

Beide Männer erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Verkehrsunfallfluchten

Elsenfeld: Am Freitag stellte eine Dame ihren blauen Opel Zafira gegen 10 Uhr auf dem Schulparkplatz in der Dammsfeldstraße ab. Als sie um 12:30 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange fest.

Klingenberg: Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 23:00 Uhr und Samstagmorgen 06:00 Uhr wurde ein Pkw in Trennfurt beschädigt. Der blaue VW-Bus stand in der Großen Gasse in Trennfurt am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt.

vd/Polizei Obernburg