Betrug auf Ebay: Frau aus Gemünden überweist Rechnungsbetrag und erhält keine Ware

Ende November bestellte eine 57-jährige Frau übers Internet bei einer Firma „shoppingsmart.store“ einen Kaffeevollautomaten. Sie überwies den Rechnungsbetrag in Höhe von 743,- Euro. Da die Ware nicht geliefert wurde, kontaktierte sie mehrmals die Firma. Sie erhielt jedoch keine Antwort und die Seite des Shops war plötzlich gelöscht. Recherchen ergaben, dass es sich um einen „Fakeshop“ handelt und die Firma bereits mehrfach wegen gleicher Vorgehensweise in Erscheinung getreten ist.

Wildunfälle

Aura im Sinngrund. Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr erfasste eine 28-jährige Autofahrerin beim Befahren der Staatsstraße 2303, von Hessen kommend, ein Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Lada entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Karsbach. Am Samstagabend gegen 20.25 Uhr erfasste ein 64-jähriger Autofahrer beim Befahren der Kreisstraße K 16, zwischen Karsbach und Heßdorf, ein Wildschwein. Da das Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Burgsinn. Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303. Dabei wechselte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn und wurde Pkw Opel erfasst. Das Wild wurde schwer verletzt und von einem zufällig hinzu kommenden Jagdpächter erlöst.

Gemünden. Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr fuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw Ford auf dem Gelände einer Tankstelle im Hofweg rückwärts. Hierbei hörte er einen Schlag. Eine Absuche in der Dunkelheit nach

einem Schaden verlief ergebnislos. Der Fahrzeugführer meldete daher den Unfall bei der Polizei.

Stein auf der Straße - Vorderrad beschädigt

Gemünden. Am Sonntagmorgen gegen 05.45 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303. Zwischen Adelsberg und Gemünden lag ein Stein auf der Straße. Sie fuhr über den Stein, wobei das rechte Vorderrad ihres Pkw Seat beschädigt wurde. Nach dem Radwechsel konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

Von der Straße abgekommen

Gräfendorf. Am Samstag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin von Schönau in Richtung Wolfsmünster. Dabei kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Danach prallte sie gegen die dortige Böschung, wodurch ihr Pkw erheblich beschädigt wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitag, im Zeitraum von 16.10 bis 16.20 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Wernfelder Straße ein schwarzer Pkw VW Passat angefahren und beschädigt. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro ausgegangen. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351-97410.

Ölspur - Dieselleitung geplatzt

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 09.10 Uhr befand sich die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Zafira auf der Fahrt von Gemünden in Richtung Karlstadt. Zwischen Wernfeld und Gambach löste sich die Dieselleitung im Motorraum ihres Pkw. Der Motor ging aus und das Fahrzeug kam auf der B 26 zum Stehen. Durch die defekte Leitung wurde die Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 10 qm mit Diesel verunreinigt. Die Straßenmeisterei wurde zur Reinigung und Beschilderung verständigt.

