Betriebsunfall in Kleinheubach: 44-Jähriger schwer verletzt

Aus bisher unbekannten Gründen platzte das Heizungsrohr einer Heizungspumpe in einer Produktionshalle eines Firmengebäude, in der Straße Am Hundsrück. Ein in der Nähe stehender 44-jähriger Arbeiter wurde durch das herausspritzende ca. 80 Grad heiße Wasser schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Weitere Ermittlungen werden in Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft geführt.

Vorfahrt missachtet – Zweiradfahrer leicht verletzt

Großheubach. Am Montag gegen 06:00 Uhr, wollte eine 57-jährige Toyota-Fahrerin von der Langgasse in die Miltenberger Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. Der 50-Jährige wurde leichtverletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus Erlenbach verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.700 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg