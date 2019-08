Betriebsunfall in Altfeld: Mann bewusstlos neben Gabelstapler gefunden

Der Verletzte war offensichtlich dabei, mit dem Gabelstapler Paletten umzuschichten. Der Unfallhergang ist bislang noch nicht abschließend geklärt, vermutlich kam er beim Aussteigen aus dem Gabelstapler zum Sturz. Ein Fremdverschulden erscheint nach bisherigen Erkenntnissen nicht wahrscheinlich. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Universitätsklinikum Würzburg verbracht.

Bremsbereit durch die Brunftzeit, zahlreiche Wildunfälle im Dienstbezirk

Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart: In den vergangenen Tagen kam es im hiesigen Dienstbezirk zu zahlreichen Wildunfällen. Die Fahrzeugführer blieben alle samt unverletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf einen fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld weist darauf hin, dass die Brunftzeit immer noch anhält und mit vermehrten Auftreten diverser Wildarten auf der Straße gerechnet werden muss.

PKW im Gegenverkehr beim Auffahren auf die Autobahn übersehen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart: Am 23.08.2019 ereignete sich bei der Autobahnauffahrt A3 ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Gegen 14:40 Uhr wollte ein 18jähriger BMW-Fahrer auf die A3 auffahren. Beim Linksabbiegen übersah er hierbei den aus Fahrtrichtung Marktheidenfeld entgegenkommenden 29jährigen Toyota-Fahrer. Beide Beteiligte kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehr Altfeld und Marktheidenfeld regelte währenddessen den Verkehr und reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 23000€.

Verkehrsunfall nach Niesattacke

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart: Der 18jährige Fahranfänger musste am 23.08.2019, gegen 14:15 Uhr, auf der Staatsstraße 2299, in seinem Fahrzeug so stark niesen, dass er zugleich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß zunächst mit der rechten Schutzplanke und anschließend, nachdem er von dieser abgewiesen wurde, mit der linken Schutzplanke zusammen. Im Anschluss überschlug sich sein Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und für die weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 4000€. An den beiden Schutzplanken, sowie der Fahrbahndecke, entstand ein Sachschaden von circa 1000€.

Polizei Marktheidenfeld/mkl