Betonlaster auf der B26 in Lohr umgekippt

Umgekippter Betonlaster auf der B26 in Lohr am "Ohrwatschel".

Die Unfallmeldung ging um 16.36 Uhr bei der Polizei ein. Der Betonmischer war auf Höhe der Einmündung in die B26, dem sogenannten Ohrwatschel, auf die linke Seite gekippt und in der Straßenmitte liegengeblieben. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Lohrer Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallhergang gab es seitens der Polizei am Montag keine Auskünfte mehr. Der Verkehr auf der B26 konnte an beiden Seiten der Unfallstelle vorbei, so dass kein Stau entstand. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Bergung der verunglückten Lasters zog sich in die Abendstunden hin.

eiei