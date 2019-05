Betäubungsmittelkonsumenten in Kleinwallstadt erwischt

Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich diese in einer „Süßen Wolke“ befanden. Bei der daraufhin folgenden genaueren Abklärung händigten die beiden Kleinwallstädter jeweils eine geringe Menge Marihuana aus. Bei einer Wohnungsnachschau stellten die Beamten dann noch diverse Betäubungsmittelutensilien, einige Ecstasy-Pillen und insgesamt fast 10 Gramm Marihuana sicher. Die jungen Männer wurden nach Durchführung der Polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Erlenbach

Einen Schwarzfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr im Hirtenweg aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Erlenbacher bekannt, da er bereits seit längerem die Fahrerlaubnis entzogen bekommen hat. Als sie ihn am Vatertag in einem Auto fahrend feststellten, unterbanden sie die Weiterfahrt. Den Schwarzfahrer erwartet nun erneut eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Frisierter Roller: Wörth, Landstraße

Einen flotten Rollerfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Landstraße überprüft. Der junge Mann war der Streifenbesatzung aufgefallen, nachdem er mit viel Speed der Streife entgegenkam. Bei der darauffolgenden Nachfahrt zeigte der Tacho des Dienstfahrzeuges gut 70 km/h an. Bei der anschließenden Anhaltung räumte der Angehaltene ein, dass sein Roller erheblich schneller als erlaubt fahre. Den Lützelbacher erwartet nun eine Anzeige.

Kiffer ertappt: Klingenberg, Trennfurt

Einen Klingeberger ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.05 Uhr in der Trennfurter Straße kiffend erwischt worden. Der junge Mann war einer Zivilstreife aufgefallen. Als er von den Beamten zwecks Kontrolle angesprochen wurde, zertrat er einen mitgeführten Joint am Boden. Die Zivilpolizisten fanden bei der Durchsuchung des Trennfurters noch eine geringe Menge Marihuana. Den Betäubungsmittelkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten: Obernburg, B 469

Ein Auffahrunfall ist am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr von der Mainbrücke gemeldet worden. Ein Eichenbühler war hier von der B469 kommend an der Mainbrücke ausgefahren. An der Einmündung zur Staatstraße erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Toyota-Fahrer seinen abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurden die beiden vorne im Toyota sitzenden Männer leicht verletzt. Weiterhin entstand an den beiden beteiligten Autos Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Farbschmierereien: Kleinwallstadt, Schlesierstraße

Ein blauer BMW ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schlesierstraße mit schwarzer Sprühfarbe „verziert“ worden. Unbekannte hinterließen hier auf der hinteren linken Fahrzeugseite einen beleidigenden Schriftzug. Die Beseitigung der Sprühfarbe dürfte circa 2000 Euro kosten.

Spiegel angefahren: Obernburg, Rosenstraße

Am Donnerstagvormittag zwischen 11.15 und 11.40 Uhr hat ein noch unbekannter Auto-Fahrer in der Rosenstraße einen geparkten Toyota beschädigt. Der Unfallflüchtige hatte sich an einer Engstelle zwischen dem ordnungsgemäß geparkten weißen Toyota und einem auf der gegenüberliegenden Seite parkenden Falschparker durchgemogelt. Hierbei blieb er an dem linken Außenspiegel des Toyota hängen und beschädigte diesen. Der Unfallschaden beträgt circa 100 Euro.

Plastikstühle entwendet: Mömlingen, Weinbergstraße

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Gartenhaus drei Plastikstühle entwendet. Die Diebe waren auf das frei zugängliche Grundstück gelangt, auf dem sich auch ein Gartenhaus befindet. Nachdem sie diese geöffnet hatten, konnten die Diebe aus dem Häuschen die Stühle mitgehen lassen. Weiterhin nahmen die Täter auch noch eine Holzsitzbank mit, die ebenfalls im Gartenhaus verwahrt wurde

Diebstahl aus Biergarten: Obernburg, Untere Gasse

Unbekannte haben in der Unteren Gasse zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag aus dem Biergarten der dortigen Gaststätte zwei Stühle und einen Tisch mitgehen lassen. Die im Freien aufgestellten Gegenstände waren nicht gesichert gewesen. Der angerichtete Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Betrunken unterwegs: Elsenfeld, Hofstetter Straße

Einen betrunkenen Kradfahrer haben Beamte der PI Obernburg am frühen Donnerstag Morgen, gegen 06.50 Uhr, aus dem Verkehr gezogen. Der Elsenfelder war der Streife in der Hofstetter Straße aufgefallen. Nachdem die Beamten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Vortest mit 1,24 Promille positiv verlief, war bei dem jungen Mann eine Blutentnahme fällig. Seine Fahrerlaubnis behielten die Polizeibeamten gleich ein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/red