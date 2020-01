Bessenbach: 39-Jähriger versetzt 25-Jährigem Tritte

Ein 39-Jähriger und ein 25-Jähriger gerieten am Mittwoch, gegen 21:50 Uhr, in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung in der Hauptstraße schlug der 39-jährige Mann auf den jüngeren ein. Selbst als der 25-Jährige auf dem Boden lag, wurden ihm Tritte versetzt. Die Retter führten ihn einem Krankenhaus zu. Der 39-Jährige begleitete die aufnehmenden Polizeibeamten auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Hier wurde er einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in zwei Nilkheimer Firmen

Aschaffenburg-Nilkheim. Von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu zwei Firmengebäuden im Magnolienweg. Im ersten Fall drückte der Täter ein Rolltor auf und hebelte im Anschluss weiterführende Türen auf. Der Unbekannte entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand nichts außer einem Stemmeisen. Dieses verwendete er zum Aufhebeln der benachbarten Firma. Auch hier wurden weitere innliegende Türen aufgebrochen. Im Anschluss durchsuchte der Täter diverse Schränke. Offensichtlich fand er nicht das, was er gesucht hatte. Er verließ das Firmengebäude ohne Beute. Allerdings hinterließ er beiden betroffenen Firmen mehrere tausend Euro Sachschaden.

Graffiti an Turnhallenwände geschmiert

Aschaffenburg. Ein weiterer unbekannter Täter verewigte sich in derselben Nacht auf den Außenwänden der Turnhalle des Gymnasiums in der Fasaneriestraße. Hier wurden Schriftzüge in schwarzer Farbe angebracht. Der Schule entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannter schlägt mit Fahrradschloss auf 32-Jährigen ein

Stockstadt. Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, gingen zwei Männer in der Großostheimer Straße Gassi. Hierbei geriet einer der beiden mit einem unbekannten Passanten in Streit. Im Verlauf dessen nahm der unbekannte Täter sein mitgeführtes Fahrradschloss aus Metall in die Hand und schlug damit auf den Kopf des anderen Mannes ein. Der 32-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste von einer RTW-Besatzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der unbekannte Täter ist flüchtig. Er wurde als 30-jähriger, schlanker Mann beschrieben, der circa 175 Zentimeter groß ist. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine Mütze.

Polizeiinspektion Aschaffenburg