Beschleunigungstest auf dem Mainländeparkplatz in Lohr

Bei Antreffen der beiden 20-jährigen und 23-jährigen Fahrzeugführer stellte sich heraus, dass die beiden Brüder ein Beschleunigungstest durchgeführt haben. Beiden wurde die weitere Testfahrt untersagt. Außerdem erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle, sowie Ahndung nach der Straßenverkehrsverordnung.

Verkehrszeichen umgefahren: Lohr

Am Sonntagnachmittag übersah ein 54-Jähriger beim Rangieren mit seinem Auto ein Verkehrszeichen in der Jahnstraße und beschädigte das Schild. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Polizei Lohr/ienc