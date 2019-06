Beschädigung an der Jüdischen Gedenktafel in Adelsberg geklärt

Gemünden-Adelsberg, Lkr. Main-Spessart Am 22.05.2019 wurde der Polizei Gemünden durch einen Anwohner die mutwillige Sachbeschädigung der erst am vorausgegangenen Freitag feierlich eingeweihten „Jüdischen Gedenktafel für die jüdische Gemeinde Adelsberg“ in der Adolphsbühlstraße mitgeteilt (das Main-Echo berichtete).

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde nunmehr ein Zeugenhinweis erlangt, welcher sich mit dem polizeilichen Ermittlungsergebnis deckte, nämlich dass keine vorsätzliche Sachbeschädigung (Straftat) vorlag, sondern es sich vielmehr um einen Spannungsschaden aufgrund einer fehlerhaften Verschraubung in Verbindung mit den seinerzeit herrschenden Temperaturschwankungen handelte. Eine Straftat kann daher ausgeschlossen werden.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Freitag gegen 02.50 Uhr befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2301 von Sachsenheim in Richtung Wernfeld. Im Bereich der Gipsmühle erkannte er ein Reh auf der Fahrbahn. Er konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste das Wild, welches getötet wurde. Am VW Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Auto in Gössenheim beschädigt - Ursache unbekannt

Gössenheim-Sachsenheim, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagvormittag meldete ein Autofahrer zunächst einen Steinwurf gegen seinen Pkw während der Fahrt auf der Straße „Am Schafrain“. Der 57-Jährige hatte einen dumpfen Schlag vernommen und sofort angehalten. An seinem Pkw BMW konnte er eine größere und zwei kleinere Dellen feststellen.

Aufgrund des Schadensbildes konnte die Ursache nicht abschließend geklärt werden. Denkbar wäre auch eine Kollision mit einem fliegenden Vogel oder anderem Tier. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

