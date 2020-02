Berührung im Begegnungsverkehr in Neustadt

Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde auf Höhe vom Campingplatz einem silbernen VW Golf der linke Außenspiegel abgefahren. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen roten oder braunen Kraftomnibus, evtl. sogar um einen Linienbus handeln. Der Sachschaden am VW Golf beträgt ca. 250,- Euro. Leider hielt der Busfahrer nicht an oder meldete sich bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Lohr

Lohr. Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz hinter der Ludwigpassage in Lohr zu einem Parkrempler. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte scheinbar beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen VW Golf touchiert und diesen dadurch vorne links beschädigt. Der Sachschaden am Golf beträgt 1000,- Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein schwarzes bzw. dunkles Auto. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten VW Golf. Auch bei der Polizei hatte er oder sie sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr