Berauscht auf dem E-Bike durch Miltenberg

Weiter schmiss er noch einen Beutel in das Gebüsch. Dieser konnte aufgefunden werden, er enthielt eine größere Menge Haschisch. Bei einer Wohnungsnachschau wurde eine weitere, kleinere Menge Haschisch und ein verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt. Da er ja mit einem Fahrrad unterwegs war, wurde zu guter Letzt noch eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei findet Marihuana

Miltenberg. Am Dienstag, um 16 Uhr, wurde in Miltenberg in der Breitendieler Straße, bei einem 20-jährigen Fahrradfahrer ein Beutel mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafe nach dem Betäubungsmittelgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg