Belegte Brötchen geklaut - Reue war Größer als der Hunger

Ein 34-jähriger Mann hatte sich am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Jahnstraße an der Wursttheke eine Brotzeit zurechtmachen lassen. Diese packte er sogleich in seinen Rucksack, was einer Mitarbeiterin auffiel. Sie beobachtete den Mann, der an der Kasse diverse andere Artikel zahlte, die Metzgertüte jedoch im Rucksack beließ. Daraufhin wurde er aufgehalten. Reumütig gab er sein Vergehen zu und zahlte den noch ausstehenden Betrag. Dennoch wird gegen ihn Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen vorgelegt.

Zechprellerei in Frammersbach

Frammersbach Lkr. Main-Spessart Gegen 19:00 Uhr hatte sich ein Rollstuhlfahrer in einer Gaststätte in Frammersbach gut verköstigen lassen. Er orderte eine Ente, dazu ein paar Gläser Rotwein und einen Verdauungsschnaps. Die Rechnung belief sich auf knapp 40 Euro. Als es ans Bezahlen ging, stellte sich heraus, dass der 60jährige nicht liquide war. Im Portemonnaie herrschte gähnende Leere, ebenso versagte die EC-Karte ihren Dienst. Gegen den dreisten Gast wird nun wegen Zechbetruges ermittelt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr