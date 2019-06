Beinahe mit Polizeiwagen kollidiert - Kontrolle: Fahrer alkoholisiert

An der Einmündung Löherstraße übersah er einen uniformierten Streifenwagen. Die Beamten konnten nur mit Mühe einen Zusammenstoß verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Fahrer, der knapp über 0,3 Promille hatte, musste auf Grund der Ausfallerscheinungen auf der Dienststelle ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Zudem wurden im Sprinter Mängel bei der Ladungssicherung dokumentiert. Den Fahrer erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verletzter 18-Jähriger erinnert sich nicht an Tat

Am Freitagmorgen, um kurz vor ein Uhr, wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in der Fischergasse einen anderen Mann am Boden liegend würgen würde. Beim Eintreffen der Streife befand sich jedoch nur noch der Geschädigte, ein 18-jähriger Schüler, vor Ort. Da er erheblich alkoholisiert war, konnte er sich an den Tathergang nicht mehr erinnern. Er erlitt leichtere Verletzungen im Gesichtsbereich. Da zu dieser Zeit noch zahlreicher Fußgängerverkehr stattfand, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 melden.

Zu schnell gefahren und betrunken

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Würzburger Straße am Donnerstagvormittag fiel ein 36-jähriger Mann mit seinem Honda auf, da er etwas schneller als erlaubt fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle vernahmen die Beamten nun deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Alko-Test ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Fahrt war damit zu Ende, auf der hiesigen Dienststelle musste er dann noch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Neue bundesweite Spam-Welle

Seit einigen Tagen werden bundesweit angebliche Bußgeldbescheide der Brandenburger Polizei per Mail verschickt, in denen die Adressaten aufgefordert werden, ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zzgl. Gebühren zu zahlen. Es wird hiermit darauf hingewiesen, keinerlei Zahlungen zu tätigen und auf diese Mails nicht einzugehen.

ves/Polizei Aschaffenburg