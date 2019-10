Beim nächtlichen Rauchen in Bach gestürzt - 64-Jähriger in Klinik

Wegen starker Unterkühlung wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

Gegen 5.30 Uhr bat eine Anwohnerin aus dem Dornauer Weg um polizeiliche Hilfe, da ihr Nachbar offensichtlich selbst verschuldet in einen naheliegenden Bach gestürzt war und nun über starke Schmerzen klage. Bei Eintreffen der Polizisten befand sich der 64-Jährige bereits zur Erstversorgung in einem Rettungswagen.

Der Mann stand seiner Schilderung nach in der vergangenen Nacht auf und verließ seine Wohnung um bei einem kurzen Spaziergang eine Zigarette zu rauchen. In seiner Schläfrigkeit sei er dann aus Unachtsamkeit in den Bach gestürzt und hätte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Bachbett befreien können. Seine länger währenden Hilferufe wurden von seiner Nachbarin erhört, die ihn dann mit ihrem Ehemann gemeinsam rettete.

Der völlig unterkühlte Raucher blieb sonst unverletzt, musste jedoch vorerst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann konnte nicht sagen, wie lange er sich letztlich in der misslichen Lage bei einer Außenlufttemperatur von unter 10°C befand.

Polizei Obernburg/mkl