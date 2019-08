Ein noch Unbekannter hat am Sonntag, vermutlich beim Wenden, das Garagentor eines Wohnhauses Am kellerstutz beschädigt. Das Fahrzeug wurde vermutlich in der dortigen Sackgasse gewendet und beschädigte dabei mit dem Auspuff das Garagentor. Dieses wurde leicht eingedellt. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldung der Polizei Obernburg