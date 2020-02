Beim Überholen nicht geschaut - Hoher Sachschaden in Lohr

Am Freitag gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Staatsstraße 2315 von Rodenbach in Richtung Lohr. Vor ihr fuhr ein Lkw den sie überholen wollte. Sie scherte zum Überholen aus und übersah dabei, dass sich bereits neben ihr ein Fahrzeug befand das ebenfalls den Lkw überholen wollte. Die BMW-Fahrerin fuhr seitlich in die Beifahrerseite des VW Golf der überholenden 55jährigen Frau. Durch den seitlichen Anstoß wurde der Golf noch an die links der Fahrbahn befindliche Leitplanke gedrückt.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Schaden. Der Schaden am BMW wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Schaden am VW, bei dem beide Fahrzeugseiten beschädigt wurden, wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand ein Schaden in nicht bekannter Höhe.

Unfallflucht am Schlossplatz

Lohr. Erst jetzt wurde angezeigt, dass in der Zeit vom 20.01.2020 bis zum 06.02.2020 am Schlossplatz in Lohr ein Pkw angefahren wurde. Der lilafarbene Peugeot 108 stand auf einem der Parkplätze an der Seite zum Tiefgaragenzugang. Es ist anzunehmen, dass der Peugeot von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug touchiert wurde. Er hat einen Schaden am hinteren linken Fahrzeugeck bzw. der Stoßstange hinten links. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Marihuana dabei

Lohr. Am Freitag um kurz nach 21 Uhr, verhielt sich eine Gruppe junger Männer in der Fußgängerzone in der Hauptstraße in Lohr verdächtig. Bei der Kontrolle der 18- bis 21-jährigen Männer zeigte sich der 18-jährige aus der Gruppe auffällig nervös. Der Grund der Nervosität erklärte sich recht schnell. Der 18-jährige hatte in der Hosentasche ein Druckverschlusstütchen mit ca. 5 Gramm Marihuana einstecken. Das Betäubungsmittel wurde sicherstellt und ein Anzeige wird gefertigt.

Rauchmelder löste aus

Lohr. Über die Integrierte Leitstelle in Würzburg wurde am Freitag um kurz nach 9.30 Uhr, mitgeteilt, dass in der Großen Kirchgasse in Lohr Rauchmelder ausgelöst haben. Eine Streife der Polizei Lohr war schnell vor Ort und konnte die piepsenden Rauchmelder hören. Nachdem anscheinend in dem Anwesen niemand Zuhause war hat die ebenfalls vor Ort anwesende Feuerwehr die Türe geöffnet. Bei der anschließenden Wohnungsnachschau, zwischenzeitlich war auch ein Verantwortlicher des Wohnungsinhabers vor Ort, wurde glücklicherweise kein Brand festgestellt. Somit konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Unfallflucht in der Ortsdurchfahrt

Partenstein. Am Freitag, so um 16.50 Uhr herum, wurde in der Hauptstraße 91 in Partenstein das Vordach eines Geschäftshauses angefahren. Der Eigentümer des Hauses wurde von einem Bekannten darauf hingewiesen, dass vor dem Anwesen auf dem Gehweg Plastikteile und Glassplitter liegen würden. Als der Eigentümer nachschaute konnte der feststellen, dass das in einer Höhe von 2,40m befindliche Vordach angefahren wurde. Nach Spurenlage hat der Fahrzeugführer eines in Richtung Lohr fahrenden Lasters den Gehweg befahren. Hierbei stieß er mit dem rechten Außenspiegel an das über den Gehweg ragende Vordach. Der Außenspiegel, die Glassplitter und Plastikteile auf dem Gehweg lassen dies vermuten, dürfte hierbei fast vollständig zerstört worden sein. Es ist denkbar, dass der in Richtung Lohr fahrende Lkw einem in Richtung Frammersbach fahrenden anderen Fahrzeug ausweichen musste.

Aufgrund der Parksituation in der Ortsdurchfahrt ist das nicht unwahrscheinlich. Bei dem flüchtigen Lkw oder einem vergleichbar hohem Fahrzeug, dürfte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Die Spiegelteile deuten darauf hin. Hinweise an die Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Polizei Lohr