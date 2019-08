Beim "Stützeln" Zelt in Obersinn beschädigt - Verursacher sollen Angelsportverein informieren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben junge Burschen vom Ort im Rahmen der Brauchtumspflege zu einer Hochzeit wieder einmal alle Sachen im Ortsbereich zusammengetragen, die nicht niet- und nagelfest sind und am Rathaus in Obersinn abgelegt.

Dabei waren diesmal auch zwei Partyzelte des Angelsportvereins. Eines davon in der Größe von 4 x 6 m wurde jedoch beim Davontragen beschädigt (Alugestänge verbogen, Dachplane und Giebelteil ausgerissen). Der Sachschaden wird auf ca. 50 bis 100,- Euro beziffert.

Der Angelsportverein möchte, dass sich die bislang unbekannten Burschen beim Vorsitzenden Vetter, Tel. 09356/934709, melden und für den entstandenen Schaden aufkommen.

Rehe angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochmorgen, 07.08.19, gegen 05.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Wernfeld, als ein Reh von der Mainseite kommend gegen ihr Auto lief. Da das Reh verletzt war, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Montagmorgen, 12.08.19, gegen 05.30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303 zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Tier wurde getötet. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Fahrrad vom Gemündener Bahnhof gestohlen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum der vergangenen 3-4 Wochen wurde ein im Fahrradständer am Bahnhof abgestelltes Fahrrad entwendet. Der Besitzer befand sich Mitte Juli auf einer Fahrradtour und musste diese plötzlich abbrechen. Sein silberfarbenes Fahrrad hatte er deshalb zwischenzeitlich im Fahrradständer deponiert. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt.

Wer kann etwas zum Verbleib des Fahrrades sagen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auto nicht gesichert - VW Caddy rollt weg

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr stellte ein 49-jähriger Mann seinen VW Caddy in der Bahnstraße am Fahrbahnrand ab. Offensichtlich hatte er dabei jedoch weder die Handbremse noch einen Gang eingelegt. Der Pkw fing dann an führerlos wegzurollen und stieß mit der Front gegen ein Stahlgeländer. Das Geländer wurde hierbei leicht verbogen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Beim Abbiegen Auto übersehen

Steinfeld-Hausen, Lkr. Main-Spessart Am Samstag gegen 14.50 Uhr transportierte ein 20-jähriger Traktorfahrer auf seinem Anhänger Klärschlamm. Er fuhr mit dem Gespann auf dem Feldweg Richtung Erlenbacher Straße und wollte nach rechts einbiegen. Er bog in weitem Bogen nach rechts in die Erlenbacher Straße ein und benutzte dazu die gesamte Fahrbahn. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw VW Golf einer 65-jährigen Autofahrerin. Am Traktor entstand kein Sachschaden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Ehrlicher Finder geben Rücksack in Gemünden ab

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr fand ein Spaziergänger auf einer Parkbank am Mainufer einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Der 59-Jährige gab den Rucksack bei der Polizei ab. Über ein Smartphone im Rucksack konnte der Eigentümer schließlich ermittelt werden. Der 29-jährige gab an, dass er abends im Main geschwommen und anschließend den Rucksack vergessen habe.

dc/Meldungen der Polizei Gemnünden