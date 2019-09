Beim Ausweichen ins schleudern geraten - Motorradfahrer in Mömlingen verletzt

Am 06.09.19, 16 Uhr, fuhren zwei Kradfahrer von Mömlingen kommend in Richtung Dorndiel. Hierbei übersah ein hessischer Kradfahrer, dass die vor ihm fahrende Hondafahrerin mit ihrem Krad verkehrsbedingt abbremste. Der Mann versuchte mit seiner BMW-Maschine ein Auffahrunfall zu verhindern, indem er auswich, ins Schleudern kam und in einen Graben stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach verbracht.

Zaun in Röllbach angefahren und geflüchtet

Röllbach, Lkr. Miltenberg Am 06.09.19, in der Zeit von 06 bis 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Grundstückszaun im Limesweg und beschädigte einen Pfosten, sowie zwei Zaunelemente aus Holz. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Klingenberg: Zaun beschädigt uns geflüchtet

Klingenberg, Lkr. Miltenberg Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich am 06.09.19 in der Zeit von 06 bis 14 Uhr. Hierbei fuhr ebenfalls ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Holzzaun einer Firma in der Alexander-Wiegand-Straße. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. In beiden Fällen entfernte sich der Schadensverursacher vom Unfallort, ohne die Schadensregulierung in die Wege zu leiten.

