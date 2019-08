Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300.- Euro entstand.

Drogen dabei

Karlburg: Bei einer Personenkontrolle eines 34-jährigen Mannes an einer Bushaltestelle in Karlburg bemerkten die Beamten am Dienstag gegen 20:15 Uhr, dass von diesem ein deutlicher Marihuanageruch ausging. Bei dem Mann konnte dann auch in ein Joint gefunden werden, weshalb auf ihn nun eine Anzeige zukommt.

vd/Polizei Karlstadt