Bei Rück von Straße abgekommen: 43-Jährige schwer verletzt

Gegen 11.15 Uhr war die Frau auf der Staatsstraße 2308 von Eschau kommend in Richtung Rück unterwegs, als sie in einer Linkskurve kurz vor dem Kloster Himmelthal nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Fahrzeug überschlug sich im Böschungsbereich. Dabei erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Sie musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rück-Schippach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Staatsstraße war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah/ves