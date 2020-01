Bei Rot über die Ampel - 77-Jährige verletzt sich in Kleinwallstadt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag Abend gegen 17.45 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 77-Jährige war an der Lichtsignalanlage in der Wallstraße trotz Rotlichts für Fußgänger über die Straße gelaufen. Eine Mercedesfahrerin, die in der Wallstraße unterwegs war und an der Ampel Grünlicht hatte, erkannte die verbotswidrig die Straße querende Fußgängerin glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte ihr Fahrzeug knapp vor der alten Dame zum Stehen bringen. Die Frau stürzte, möglicherweise vor Schreck, und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu, die im Erlenbacher Klinikum verarztet wurde.

Unbekannte legen Baumstamm und Steine auf Straße in Klingenberg

Klingenberg a.Main, Jahnstraße Unbekannte haben am Donnerstag Nachmittag, gegen 16.45 Uhr mehrere große Steine und einen kleinen Baumstamm auf die Fahrbahn der Jahnstraße gelegt und damit ein gefährliches Hindernis bereitet. Ein Mercedesfahrer fuhr gegen 16.45 Uhr über die dort abgelegten Gegenstände und beschädigte hierbei den Unterbodenschutz seines Fahrzeugs. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg