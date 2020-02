Bei Mömbris im Bankett gelandet

In einer scharfen Rechtskurve kurz vor Hohl geriet er mit seinen rechten Reifen in das aufgeweichte Bankett, wo er einen Leitpfosten um- und seinen Vorderreifen plattfuhr. Sachschaden: ca. 500 Euro.

Beim Einparken in Kahl Schild touchiert

Kurz vor 14.00 Uhr konnte ein Zeuge in der Hanauer Landstraße beobachten, wie der Fahrer eines Peugeot beim Einparken vor einem Geschäft mit seiner Stoßstange leicht gegen ein Verkehrszeichen stieß, anschließend schwankend ausstieg und in das Geschäft ging. Die verständigte Polizei konnte den 40-Jährigen dort kurze Zeit später antreffen und den Grund für seine Ausfallerscheinungen auch alsbald klären: So ergab ein Atemalkoholtest den nicht unerheblichen Wert von 1,74 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt. Am Schild entstand übrigens kein Schaden.

In Alzenau auf geparkten Pkw aufgefahren

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr war der 18-jährige Fahrer eines BMW in der Rodenbacher Straße kurz abgelenkt, bemerkte deshalb einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf zu spät und fuhr folglich auf. Verletzt wurde der junge Mannnicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

vd/Polizei Alzenau