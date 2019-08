Baustelle A3: Verkehrspolizei appelliert an Autofahrer

Leider fahren Verkehrsteilnehmer durch oder parken gar im abgebakten Bereich und fahren dann wieder auf die Durchgangsfahrbahn, wodurch es zu gefährlichen Verkehrsverflechtungen und Unfällen kommt. Dadurch entsteht und verlängert sich der Stau.

Verkehrsteilnehmer drohen sich gegenseitig mit Eisenstangen

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr drohten sich gar Verkehrsteilnehmer, die wegen Unachtsamkeit einen kleineren Unfall hatten, mit Eisenstangen. Der Unfall wurde dann bei der Polizei aufgenommen, wo sich alle wieder beruhigt hatten, es war zu keinen Straftaten gekommen.

Wir bitten dringend darum, sich an die Verkehrsregeln zu halten, der Verkehrsführung zu folgen und umsichtig zu fahren sowie auch im Stau Ruhe zu bewahren. Alle Anschlussstellen sind befahrbar, die Aus- und Einfahrten sind lediglich etwas verkürzt.

Unfall führt zu Stau

Weibersbrunn, A 3 Richtung Passau/Linz. Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr kam ein 28-jähriger Daimler-Fahrer aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Betonleitwand. Von dort wurde er abgewiesen und kam auf dem linken Fahrstreifen so stark beschädigt zum Stehen, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Hierzu war etwa eine Viertelstunde Vollsperrung und einspurige Verkehrsführung nötig. Hierdurch entstand etwa fünf Kilometer Rückstau.

ves/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach