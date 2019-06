Baum mit Essig getränkt und mit Reißzwecken gespickt

Hier wurde im Zeitraum vom Mittwoch, 26.06.2019 bis Donnerstag 27.06.2019, 14:30 Uhr in einen Blumenkübel Essig gegossen und die Pflanze mit Reißzwecken gespickt. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Am Freitag gegen 20:20 Uhr verlor ein 58-jähriger Rollerfahrer beim Abbiegen in die Weichertstraße die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Hierbei zog er sich Schürfwunden zu und es entstand ein Sachschaden über ca. 500,- Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerscheinschein sichergestellt wurde.

Fahrzeug unter Medikamenteneinfluss geführt

Am Freitag gegen 19:15 Uhr ging eine Mitteilung über einen Jeep ein, der in Schlangenlinien Richtung Nilkheim fahren würde. Am Geschwister-Scholl-Platz wurde die 55-Jährige dann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten ihr Fahrzeug nicht sicher führen konnte. Bei der Dame wurde eine Blutentnahme durchgeführt und es ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Beifahrertüre beim Aussteigen beschädigt

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr meldete eine 57-Jährige, dass sie beim Aussteigen am Geschwister-Scholl-Platz eine Beifahrertüre des neben ihr geparkten Seats beschädigt hat. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400, - Euro und die Personalien wurden zur Schadensregulierung ausgetauscht.

Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Freitag um 15:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht rasch geklärt werden. Hier berührte der Fahrer eines Dacia Sandero den rechten Außenspiegel eines in der Ebersbacher Straße geparkten Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150, - Euro. Durch eine Zeugin wurde das Kennzeichen des Verursachers notiert und der Fahrer ermittelt. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Beim Einparken seines Opel Vectra beschädigte am Freitag gegen 13:00 Uhr ein 53-Jähriger in der Knodestraße einen geparkten BMW. Nach kurzer Wartezeit entfernte sich der Fahrer jedoch ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher konnte durch Zeugenaussagen ausfindig gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600, - Euro.

Auffahrunfall mit leicht Verletzter

Am Freitag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Daimler die Schönbornstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung Weichert-/ Goldbacher Straße erkannte er den vor sich gebildeten Rückstauverkehr zu spät und fuhr auf den am Stauende noch langsam rollenden Skoda auf. Die 46-Jährige Fahrerin klagte als Folge über Nackenschmerzen und wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000, - Euro.

Gestürzter Roller touchiert Omnibus

Ein 23-Jähriger befuhr am Freitag gegen 15:00 Uhr mit seinem Roller die Bischbergstraße in Richtung Ebersbacher Staße. An der dortigen Einmündung bog er nach rechts ein und kam aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz. Der Roller wurde aufgrund des Sturzes an den sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gegenfahrstreifen befindlichen Omnibus abgewiesen, wodurch leichte Kratzer am vorderen Kotflügel entstanden. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand, es entstand lediglich Sachschaden von ca. 500, - Euro.

Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Am Freitag gegen 12:15 Uhr wollte ein Fahrer eines Skodas von einem Firmengelände in die Schönbornstraße einfahren. Aufgrund des nahenden Verkehrs musste er bis zum Stillstand bremsen, was der Fahrzeugführer hinter ihm zu spät bemerkte und auf das Heck auffuhr. Es entstand lediglich ein Gesamtschaden von ca. 3000, - Euro.

Ladendiebstahl

In einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie versuchte am Freitag gegen 18:00 Uhr eine 14-Jährige gemeinsam mit einem 13-Jährigen Waren und Schmuck in Höhe von ca. 39 Euro zu entwenden. Hierbei konnten sie beobachtet und festgehalten werden. Die Jugendlichen erhielten Hausverbot. Sie wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kleinostheim: Am Freitag kam es gegen 19:30 Uhr in Kleinostheim in der Bruchtannenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Bruchtannenstraße. An der Kreuzung zur Hörsteiner Straße wurde ihr die Vorfahrt von einem bislang unbekannten silbernen Pkw Daimler, welcher zuvor die Hörsteiner Str. in Fahrtrichtung Goethestraße befuhr genommen. Es kam zum Zusammenstoß im Bereich des Vorderreifens/Rahmen des Fahrrades und der Beifahrertüre des Pkw. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher in Richtung Goethestraße weiter, bog nach links in die Ludwigstraße ab und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Radfahrer musste mit Verdacht auf eine Fußfraktur im Klinikum behandelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Mainaschaff: In der Zeit von Donnerstag, 27.06.2019 19:30 Uhr bis Freitag, 28.06.2019 06:00 Uhr wurde ein im Mittelweg abgestellter schwarzer Ford mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2000, - Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Fahrraddiebstahl

Großostheim: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht zu einem Fahrraddiebstahl in der Eduard-Dressler-Straße. Hier wurde ein Zeuge durch Geräusche im Innenhof auf einen Fahraddiebstahl aufmerksam. Der bislang Unbekannte wurde noch kurze Zeit durch den Zeugen verfolgt, konnte sich jedoch unerkannt entfernen. Das Fahrrad wurde kurze Zeit von einer Streife der Polizeiinspektion im näheren Bereich festgestellt und der Geschädigten übergeben.

vd/Polizei Aschaffenburg