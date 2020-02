Baum fällt auf Auto  Frau leicht verletzt

Am Sonntagabend um 20.20 Uhr fuhr eine 57-jährige mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Buchen in Richtung Mudau. Aufgrund des Sturmes fiel ein Baum auf das Dach des Fords. Glücklicherweise fiel er in den Bereich der Rücksitzbank. Das Dach wurde eingedrückt und durch weitere Äste wurde die Windschutzscheibe durchschlagen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Kopfschmerzen. Die Strecke wurde anschließend aufgrund des Sturmes komplett gesperrt.

Wertsachen aus Auto entwendet

Laudenbach. Am Sonntag, zwischen 18.30 und 19.00 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen VW der Führerschein und der Fahrzeugschein des Halters entwendet. Der VW Golf parkte in Laudenbach in der Dorfstraße.

Polizeiinspektion Miltenberg