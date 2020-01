Baufahrzeug in Großostheimer Riegelstraße mit Metallkugel beschossen

Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Bereits in der Silvesternacht wurde am gleichen Anwesen mit mehreren Metallkugeln gleichen Kalibers auf die Glasfront des Anwesens geschossen und diese beschädigt.

Mehrere Autos in Waldaschaff ebschädigt

Waldaschaff. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Gartenstraße mehrere Autos beschädigt. An einem BMW wurde die Windschutzscheibe beschädigt. An einem weiteren BMW wurde der rechte Außenspiegel abgetreten und an einem Opel wurde der linke Außenspiegel abgetreten und das hintere Kennzeichen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg