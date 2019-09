Bauer in Waldzell holt Kartoffeln im Supermarkt und verkauft sie teuer als Bio-Ware

Der Eigentümer soll im großen Stil Kartoffeln von einem Verbrauchermarkt in Lohr erwerben und anschließend als „Kartoffeln vom Bauer“ weiterveräußern. Vor Ort konnte der Kartoffelbesitzer in seiner Garage auf frischer Tat angetroffen werden. In der Garage lagerten insgesamt noch 500 kg Kartoffeln, in Säcken zu je 5 kg und 12,5 kg, verpackt. Weiterhin konnte eine Vielzahl von leeren, entsorgen Kartoffelsäcken mit Etiketten des Verbrauchermarktes aufgefunden werden. Aufgrund der drückenden Beweislage zeigte sich der Besitzer geständig. Er kaufte in den letzten zwei Wochen insgesamt 600 kg Kartoffeln, in 5 kg-Säcke verpackt zu einem Preis von 1,65 Euro pro Sack und lagerte sie in seiner Garage. Dort füllte er die Kartoffeln in neutrale Säcke, zu je 5 kg und 12,5 kg um und verkaufte diese zu einem bedeutend höheren Preis. Um das Ganze noch gewinnbringender zu verkaufen, bot er die angekaufte Sorte „Gala“, als höherwertige Biokartoffel der Sorte „Linda“ und „Belana“ an. Hierzu gab er noch Annoncen in örtlichen Druckmedien auf. Der Kartoffelverkäufer zeigte noch an Ort und Stelle Reue und stellte die restlichen ca. 50 Kartoffelsäcke mit ca. 500 kg Kartoffeln der Lohrer Tafel zur Verfügung. Da es seit ca. zwei Wochen kaum noch Kartoffelspenden an die Lohrer Tafel gegeben hätte, holte ein Mitarbeiter der Tafel die Kartoffeln sofort freudestrahlend mit dem eigenen Transporter ab.

Die bisher noch unbekannten betrogenen Erwerber werden gebeten sich bei der Polizei Lohr a. Main unter der Tel. 09352/87410 zu melden.

Der Kartoffelverkäufer beabsichtigt nächstes Jahr eigene Biokartoffeln anzupflanzen und diese weiterzuverkaufen.

Fahrrad gestohlen

Lohr a. Main: In der Zeit von Samstagabend 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen 01.45 Uhr, wurde am Bahnhof in Lohr a. Main ein graues Fahrrad mit grüner Aufschrift „Attention, entwendet. Das Fahrrad der Marke „Cube“ stand mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer hinter dem Bahnhofsgebäude. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

Öffentliche Toilette beschädigt

Lohr a. Main: Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Samstagnacht gegen 23.30 Uhr mit, dass sich an der öffentlichen Toilette, am Parkplatz Mainlände, vier Personen aufhalten und dort randalieren würden. Beim Eintreffen der Streife gaben die vier Personen Fersengeld, konnten aber im Rahmen der Fahndung im Bereich des Schwimmbades aufgegriffen werden. Nach der Beweisaufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass einer aus der Gruppe die Tür des Toilettenhäuschens beschädigt hatte. Das Türfenster wurde von dem 18jährigen Täter eingeschlagen und der Türgriff herausgerissen. Der Sachschaden beträgt ca. 500,00 Euro.

Gartenlaube aufgebrochen

Lohr a. Main: In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag wurde eine Gartenlaube in der Fischergasse aufgebrochen. Der unbekannte Täter hebelte die Holztür auf und entwendete aus der Gartenlaube eine Holzkommode im Wert von ca. 50,00 Euro. Hinweise an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/mkl