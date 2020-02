Baucontainer in Sulzbach aufgebrochen

Unbekannte haben, vermutlich am späten Mittwoch Nachmittag oder in der Nacht am Scaterplatz im Bereich der Theodor-Heuss-Straße einen dort aufgestellten Baucontainer aufgebrochen. Die Täter, möglicherweise Jugendliche, die sich im Bereich des Platzes aufhalten, erbeuteten lediglich einen DeWalt-Radio der Bauarbeiter. Hochwertige Baumaschinen blieben im Container zurück. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Smartphone entwendet

Mömlingen. Unbekannte haben am Mittwoch Abend zwischen 18.20 und 19.05 Uhr aus einem in der Marktstraße vor der Pizzeria abgestellten Citroen Berlingo ein Smartphone entwendet. Das Gerät war in dem unverschlossenen Auto in einer zurückgelassenen Handtasche verstaut. Der noch unbekannte Dieb nutzte die Gelegenheit, durchsuchte die Handtasche und ließ das Gerät im Wert von ca. 170 Euro mitgehen.

Alkoholisiert kontrolliert

Großwallstadt. Einen alkoholisierten Großwallstädter haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag früh gegen 1.45 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife in der Frankenstraße aufgefallen. Bei seiner Überprüfung nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alcotest ergab 0,6 Promille. Bei dem Alkoholsünder wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Den Alkoholsünder erwartet nun neben einer saftigen Geldbuße ein einmonatiges Fahrverbot.

Rollerfahrer unfallflüchtig

Wörth. Ein unfallflüchtiger Rollerfahrer wird von der Polizei gesucht. Der noch unbekannte Mann, er wird als dünn beschrieben und trug einen dunklen Schutzhelm, war am Mittwoch Abend gegen 21.35 Uhr mit seinem Roller gegen einen in der Landstraße geparkten weißen Mercedes Vito geprallt. Anwohner konnten den Unfallverursacher beobachten, wie er nach der Kollision mit dem Transporter sein Fahrzeug begutachtete, den Helm absetzte und telefonierte. Dann entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Anhand der am Unfallort zurückgelassenen Rollerteile handelt es sich bei dem Roller um einen weißen Roller der Marke Peugeot. An diesem wurde zumindest die Verkleidung relativ stark beschädigt. Der von dem Unbekannten angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Klingenberg. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Roßgrabenweg an einem Opel Meriva die vordere rechte Dreiecksscheibe eingeschlagen, um in das graue Auto einzudringen. Die Autoaufbrecher fanden in dem Opel scheinbar nichts Verwertbares vor und richteten lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro an. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Polizei Obernburg