Bargeld in Bar gestohlen - Polizei nimmt zwei Männer in Hanau fest

Gegen 3.30 Uhr betraten zwei Täter aus Hanau, 20 und 26 Jahre alt, die Lokalität, in der sie beide Hausverbot haben. Als ein Mitarbeiter seine Geldbörse öffnete, entnahm der 20-Jährige Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Der 26-jährige Mittäter stellte sich danach dem Angestellten des Lokals in den Weg, so dass der Haupttäter wegrennen konnte. Anschließend verließ auch dieser fluchtartig die Bar in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen