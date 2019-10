Nach aktuellem Kenntnisstand befand der Mann sich zum Unfallzeitpunkt zu nah am Gleisbereich und wurde von der, aus einer Kurve kommenden S-Bahn erfasst. Der 56-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Unfallermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

mci / Quelle: Bundespolizei