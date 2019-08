Bagger verkeilt sich unter Bahnbrücke

Der Minibagger war auf einen Pkw-Anhänger verladen. Der Fahrer des Gespanns schätzte die Höhe seiner Ladung falsch ein, sodass er mit dem Arm des Baggers an der Brückendecke hängen blieb. Der Bagger verkeilte sich unter der Brücke und hing fest. Die Freiwillige Feuerwehr Erlenbach musste anrücken und das Gespann inklusive der Arbeitsmaschine mittels Seilwinden befreien. Hierzu musste die Bahnunterführung gesperrt werden. Die Bergung dauerte rund eineinhalb Stunden. Zudem musste ein Sachverständiger der Deutschen Bahn vor Ort kommen,um die Bahnbrücke auf Schäden zu prüfen. Der Zugverkehr wurde in dieser Zeit nicht beeinträchtigt. Der Anhänger wurde durch den Unfall komplett zerstört. Auch an dem Bagger entstand ein hoher Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt ca. 10000 Euro geschätzt.

Pkw prallt in Mittelleitplanke

Großwallstadt: Am Freitagabend gegen 23 Uhr befuhr eine 20-jährige mit ihrem Pkw die B469 von Aschaffenburg kommend in Richtung Miltenberg. Zwischen den Ausfahrten Niedernberg und Großwallstadt geriet sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn und fuhr einen Leitpfosten um. In der Folge kam sie nach links und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke, wo sie zum Stehen kam. Verletzt wurde die junge Dame bei dem Unfallglücklicherweise nicht. Da die Straße durch Erdreich verunreinigt wurde,wurde die Freiwillige Feuerwehr Niedernberg verständigt, welche die Fahrbahn säuberte. An dem Pkw der Fahrerin entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Radfahrer fährt auf Auto auf

Erlenbach: Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger, nachdem er mit seinem Fahrrad auf einenvor ihm fahrenden Pkw auffuhr. Der Radler fuhr von der Waldstraße in Richtung der Lindenstraße.Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin musste an einer Einmündung stehen bleibenum einen vorfahrtsberechtigten Pkw passieren zu lassen. Dies erkannte der Radfahrer zu spät und prallte gegen das Heck des vor ihm befindlichen Fahrzeugs. Er prallte so heftig gegen dieHeckscheibe, dass diese zersprang. Da der 29-jährige keinen Helm trug zog er sich mehrere Schnittverletzungen im Kopfbereich zu. Er wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus nach Erlenbach verbracht. Am Pkw entstand einSchaden in Höhe von 500 Euro, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Radfahrerin schwer verletzt

Niedernberg: Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 57-jährige Radfahrerin am Freitag gegen 12 Uhr bei einem Unfall mit einem Pkw. An dem Kreisverkehrin der Römerstraße und der Ringstraße fuhr ein 66-jähriger mit seinem Pkw von der Römerstraße kommend in denKreisverkehr ein. Von links kam die Radlerin mit ihrem Pedelec. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, wurde zunächst auf den Pkw geschleudertund fiel dann zu Boden. Sie wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung ins Krankenhaus überstellt. Der Pkw-Fahrer gab an, dass die Dame mit ihrem Rad hinter der Verkehrsinsel, also entgegen der Fahrtrichtung, den Kreisverkehr passierte. Dies konnte von polizeilicher Seite jedoch noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen zumgenauen Unfallhergang dauern noch an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich mit derPI Obernburg in Verbindung zu setzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

