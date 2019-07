Bad Mergentheim: vermeintlich bewaffneter Mann löst SEK-Einsatz aus

Nach verschiedenen Hinweisen befand sich ein Mann in seiner Wohnung in einer psychischen Ausnahmesituation. Da der Verdacht bestand, dass er bewaffnet sei, wurde der Mann von Spezialkräften überwältigt. Er trug keine Waffe bei sich. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Mann kam anschließend in medizinische Betreuung. Bei dem Einsatz wurden weder der Mann noch Einsatzkräfte verletzt.

sob/Polizei Heilbronn