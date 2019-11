Bad Mergentheim: Über ein Kilo Marihuana sichergestellt

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Beamte einen PKW mit zwei jungen Männern. Der 19-jährige Fahrer hatte allem Anschein nach Marihuana konsumiert und setzte nach einem Drogentest seinen Weg erst einmal zu Fuß fort. Weil der Rucksack des 25-jährigen Beifahrers einen intensiven Marihuana-Duft verströmte, wurde dieser kontrolliert. Hierbei wurden vier Gramm des Rauschmittels gefunden. In der Wohnung des Mannes kam dann noch einiges an Betäubungsmitteln dazu. Mehrere Dosen, Gläser und Schachteln voll mit Marihuana kamen zum Vorschein, insgesamt fast 1.300 Gramm. Im Keller der Wohnung hatte der Beschuldigte eine kleine Plantage angelegt. Rund 50 Cannabispflanzen konnten hier von der Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen gegen den 25-Jährigen dauern an.

Polizeipräsidium Heilbronn