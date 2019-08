Bad Mergentheim: Opel stößt mit Notarztwagen zusammen

An der Einmündung Igersheimer Straße, die an dieser Stelle ampelgeregelt ist, kam von rechts ein Rettungswagen mit Sondersignalen angefahren. Dahinter noch ein Notarztwagen, ebenfalls mit Blaulicht und Martinshorn. Beide Fahrzeuge befanden sich auf einer Einsatzfahrt zu einem medizinischen Notfall und wollten bei "Rot" in die B 19 einfahren. Der aus Weikersheim stammende Autofahrer hatte Grünlicht. Den Rettungswagen ließ er noch vor sich in die B 19 einbiegen, übersah dann aber wohl den direkt nachfolgenden Notarztwagen, dessen 24-jähriger Fahrer sich in die Bundesstraße hineintastete. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000,-- EUR. Der Notarzt wurde mit einem Ersatzfahrzeug zum Einsatzort verbracht.

Polizei Heilbronn/mkl