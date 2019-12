Bad Mergentheim: Auto übersehen

Nach nur wenigen Metern endete am Dienstagnachmittag die Fahrt eines 43-Jährigen in Bad Mergentheim. Der Mann wollte rückwärts von seinem Grundstück auf die Straße einfahren und übersah dabei wahrscheinlich den herannahenden Audi eines 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, nachdem es für beide Fahrzeuge nur noch mit dem Abschleppwagen weiterging. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 18.000 Euro.

Aus der Kurve in die Leitplanke

Wertheim. Zwei Männer kamen nach einem Unfall am Dienstagabend in Wertheim ins Krankenhaus. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Subaru die Mittlere Dorfstraße zwischen Lindelbach und Urphar als es in einer Rechtskurve zum Unfall kam. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug aus der Kurve getragen und schlitterte auf gut 16 Metern an der Leitplanke entlang. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn